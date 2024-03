Risultati NBA, Cleveland ferma Boston: un super Fontecchio non basta ai Pistons

SportFair

Spettacolo, sorprese e tanto altro nella notte con le partite NBA. I Cavs interrompono la striscia di 11 vittorie consecutive di Boston grazie a un ultimo quarto clamoroso di Dean Wade, che segna 20 dei suoi 23 punti nell’ultima frazione di gioco, con 5 triple (6/9 alla fine), e Cleveland rimonta con un parziale di 34 a 17 negli ultimi 12 minuti.

A Denver, Durant al supplementare trascina Phoenix alla vittoria, Miami si affida a Butler per battere Detroit, che segna 15 dei suoi 26 punti nel quarto finale – per conquistare l’undicesima vittoria nelle ultime 14 partite. Tra i Pistons ottima prova di Simone Fontecchio che, pur partendo ancora per la quarta volta di fila dalla panchina, resta in campo 29 minuti e sfodera la sua terza miglior prestazione stagionale, fermandosi a soli due punti dal suo season high: per lui 22 punti con 7/16 al tiro e 5 triple a bersaglio (su 12 tentativi) ma anche 4 rimbalzi e 2 assist.

Indiana segna 137 punti e vanifica la 4ª tripla doppia consecutiva ai 30 punti di Doncic.

A Est vincono Orlando, Brooklyn e Atlanta, la serata magica di Sengun guida Houston alla vittoria sugli Spurs.

I risultati delle partite NBA della notte

Questi i risultati delle gare della regular-season dell’Nba che si sono disputate nella notte italiana:

Charlotte Hornets – Orlando Magic 89-101

89-101 Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 105-104

– Boston Celtics 105-104 Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 112-107

– Philadelphia 76ers 112-107 Miami Heat – Detroit Pistons 118-110

– Detroit Pistons 118-110 New York Knicks – Atlanta Hawks 100-116

100-116 Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 98-139

98-139 Houston Rockets – San Antonio Spurs 114-101

– San Antonio Spurs 114-101 Dallas Mavericks – Indiana Pacers 120-137

120-137 Denver Nuggets – Phoenix Suns 107-117 dOt