Risultati NBA, ai Nuggets il big match contro i Celtics: decisivo Jokic

I risultati NBA della notte italiana regalano un verdetto importante anche in ottica postseason: il big match fra Nuggets e Celtics va ai campioni NBA in carica trascinati dal solito Nikola Jokic in tripla doppia (32 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). Restando in ambito europeo, Luka Doncic si prende sulle spalle Dallas e la porta al successo contro Miami. Golden State ko in casa contro Chicago con tanto di infortunio di Steph Curry.

Sacramento vince a fatica contro San Antonio, Phoenix batte Toronto e Anthony Edwards regala la vittoria ai T’Wolves sul campo di Indiana con una spettacolare stoppata sulla sirena.

I risultati delle partite NBA della notte

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves 111-113

Denver Nuggets-Boston Celtics 115-109

Phoenix Suns-Toronto Raptors 120-113

Dallas Mavericks-Miami Heat 114-108

Detroit Pistons-Brooklyn Nets 118-112

Golden State Warriors-Chicago Bulls 122-125

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 131-129