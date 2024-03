Risultati NBA – Solo 4 punti per Curry, Wembanyama decisivo

SportFair

E’ andata in scena nella notte una nuova giornata di sfide. I campioni dell’NBA hanno regalato spettacolo tra schiacciate, prestazioni da favola e tanto altro.

I Minnesota Timberwolves hanno perso il primato nella Western Conference dopo la sconfitta subita ad opera dei Los Angeles Clippers (89-88), con Kawhi Leonard (32 punti totali), che ha fatto la differenza negli ultimi secondi di gioco, contro i 27 punti di Anthony Edwards. A passare avanti nella classifica sono i Thunder, che hanno vinto 118-110 non senza faticare a Phoenix. Oklahoma sembrava avere la partita in mano grazie a Shai Gilgeous-Alexander (35 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 3 stoppate) ma i Suns si sono rifatti sotto con i 31 punti di Bradley Beal e i 31 rimbalzi di Jusuf Nurkic, record negli ultimi 14 anni in Nba, prima di arrendersi

Il risultato più eclatante è dei Boston Celtics, che hanno battuto Golden State 140-88. Miglior squadra della stagione, i leader della Eastern Conference hanno ottenuto l’undicesima vittoria consecutiva e il terzo più grande successo della loro storia. Jayson Tatum ha segnato 22 dei suoi 27 punti totali durante un primo periodo devastante (82-38 all’intervallo). Gli Warriors, con Stephen Curry ingabbiato e autore di soli 4 punti, hanno concluso nel modo peggiore la serie di tre vittorie consecutive in trasferta.

I San Antonio Spurs hanno battuto gli Indiana Pacers 117-105, con Victor Wembanyama ancora decisivo (31 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 6 stoppate). La tripla doppia dello sloveno Luka Doncic (38 punti, 11 rimbalzi, 10 assist) non ha impedito ai Dallas Mavericks di perdere 120-116 contro Philadelphia.

A Cleveland, i New York Knicks hanno pagato l’uscita per infortunio del loro leader Jalen Brunson perdendo 107-98 con i Cavaliers. Gli Orlando Magic hanno battuto 113-91 i Pistons. Paolo Banchero protagonista con i suoi 29 punti e invece tutti male gli uomini di Detroit anche se Simone Fontecchio dalla panchina ha portato 15 punti, secondo miglior realizzatore dei suoi.

I risultati delle partite di Nba giocate nella notte

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers 116-120;

Boston Celtics-Golden State warriors 140-88;

Minnesota Timberwolves-L.A. Clippers 88-89;

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 111-106;

Orlando Magic-Detroit Pistons 113-91;

San Antonio Spurs-Indiana Pacers 117-105;

Cleveland Cavaliers-New York Knicks 98-107;

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 110-118.