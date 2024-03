Risultati NBA: brutto ko per i Bucks di Gallinari, Minnesota ritrova il successo

SportFair

Le partite NBA regalano sempre spettacolo, con risultati sorprendenti, altri scontati e giocate da urlo. Pesante sconfitta in trasferta dei Bucks (42-24) di Danilo Gallinari, dominati a Sacramento per 129-94 dai Kings (37-27). Un brutto crollo per Milwaukee che conclude il tour della California con tre sconfitte su quattro, vincendo solo contro i Los Angeles Clippers.

Sacramento riesce a spezzare la maledizione di Milwaukee, contro la quale perdevano dal 2016, interrompendo una striscia di 15 sconfitte consecutive (la più lunga per qualsiasi squadra Nba) guidando dall’inizio alla fine grazie ai 29 punti di De’Aaron Fox e alla 47ª doppia doppia consecutiva di Domantas Sabonis, che con 22 punti e 11 rimbalzi batte il record di franchigia di Jerry Lucas.

Gallinari entra a partita ormai conclusa, rimanendo in campo meno di 7 minuti nei quali segna due canestri e tre tiri liberi per 7 punti finali. Tra gli ospiti si salva solo Giannis Antetokounmpo (30 punti e 13 rimbalzi), con Damian Lillard in serata no (2/12 al tiro per 10 punti e -22 di plus-minus)

Successo in trasferta per i Minnesota Timberwolves (45-21) che si impongono per 118-100 a Los Angeles sui Clippers (41-23). Dopo due ko di fila i T’Wolves tornano alla vittoria dopo una rimonta da -22 trascinati da uno straripante Anthony Edwards a referto con 37 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, ben coadiuvato dai 28 di Nickeil Alexander-Walker al suo massimo stagionale e i 23 di Mike Conley. I Clippers, a cui non basta un Paul George da 22 punti, si sgonfiano dopo aver visto Kawhi Leonard uscire nel primo tempo per problemi alla schiena e lasciare l’arena prima del termine della partita.

I risultati di tutte le partite NBA della notte

New York Knicks -Philadelphia 76ers 106-79

-Philadelphia 76ers 106-79 Memphis Grizzlies -Washington Wizards 109-97

-Washington Wizards 109-97 Oklahoma City Thunder- Indiana Pacer s 111-121

s 111-121 San Antonio Spurs- Houston Rockets 101-103

101-103 Utah Jazz- Boston Celtics 107-123

107-123 Los Angeles Clippers- Minnesota Timberwolves 100-118;

100-118; Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 129-94