Risultati NBA: Boston ko ad Atlanta, Fontecchio ancora out

SportFair

Sono 11 le partite NBA che si sono disputate nella notte italiana. I Boston vedono interrotta la loro scia di vittorie consecutive e si fermano a 9, cedendo agli Atlanta Hawks, che hanno trionfato in rimonta.

Gli Hawks si impongono in casa 120-118 (22-44 il risultato del primo parziale) mandando in doppia cifra tutto il quintetto iniziale con i 24 punti di DèAndre Hunter, i 22 di Bogdanovic, i 16 di Krejci e le doppie doppie di Murray e Capela, il primo a referto con 19 punti e 15 assist, il secondo con 14 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra, dalla panchina, anche Fernando con 13 punti. Celtics rimontati, battuti e fermati a nove, nonostante i 37 punti di Tatum (con 8 rimbalzi e 5 assist), i 24 di Browns e i 17 di Porzingis.

Se ad Atlanta cade la prima della classe a Est, vince, invece, la capolista della Western Conference. I campioni in carica di Denver, infatti, si impongono 128-103 in casa contro Memphis con Nikola Jokic che, risparmiato nell’ultima parte di match, sfiora la tripla doppia chiudendo con 29 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Vincono Cavaliers (115-92 sugli Hornets), Knicks (124-99 sui Pistons con 40 punti per DiVincenzo, per Detroit ancora out Simone Fontecchio), Nets (96-88 sui Raptors), Wizards (107-105 contro Chicago), Rockets (110-92 su Portland), San Antonio (104-102 sui Suns con 26 punti e 18 rimbalzi per Sochan), Mavericks (115-105 sui Jazz con 29 punti, 12 rimbalzi e 13 assist per Doncic), Kings (108-96 sui Sixers) e Pacers (133-116 contro i Clippers con 31 punti per Siakam).

I risultati delle partite NBA della notte italiana:

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 115-92

Atlanta Hawks – Boston Celtics 120-118

New York Knicks – Detroit Pistons 124-99

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 88-96

Chicago Bulls – Washington Wizards 105-107

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 110-92

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 104-102

Denver Nuggets – Memphis Grizzlies 128-103

Utah Jazz – Dallas Mavericks 105-115

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 108-96

Los Angeles Clippers – Indiana Pacers 116-133