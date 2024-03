Red Bull, Helmut Marko resta: decisivo l’incontro con Mintzlaff

SportFair

Gli episodi extra-pista stanno rendendo interessante questo inizio di stagione un po’ monotono e noioso. La Formula 1 sta facendo parlare di sè per scandali e colpi di scena più che per lo spettacolo in pista.

Nella giornata di ieri, a margine delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, Helmut Marko aveva sorpreso tutti annunciando una possibile sospensione da parte di Red Bull nei suoi confronti.

Allarme rientrato.

Helmut Marko resta in Red Bull

Prima del GP dell’Arabia Saudita Helmut Marko ha confermato ai microfoni di Sky Deutschland che resterà in Red Bull. Una decisione arrivata dopo il confronto con il responsabile dell’area sport del gruppo Red Bull, Oliver Mintzlaff.

Incontro avvenuto oggi all’Hotel Shangri-La di Jeddah. Insieme a Marko e Mintzlaff era presente anche Watzlawick (settore Beverage Business).

“Ci stiamo concentrando sulle corse. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, ma vogliamo focalizzarci sullo sport e sulla seconda vittoria stagionale. Non abbiamo intenzione di comunicare all’esterno le nostre questioni interne”, ha dichiarato Mintzlaff.