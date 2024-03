Il Rally italiano è donna: Rebecca Busi nella top 100 Under 30 di Forbes Italia

SportFair

Nel 2022 è stata la più giovane pilota italiana di sempre a partecipare alla mitica Dakar: la rallysta bolognese Rebecca Busi, 27 anni, è stata inserita nella classifica dei 100 Under 30 di Forbes Italia, nella categoria Sport&Games. Il numero di marzo della rivista presenta per il settimo anno consecutivo la selezione dei cento giovani talenti in grado di cambiare il mondo, nelle 10 categorie Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology e Sport & Games.

Jannik Sinner che appare in copertina assieme ad Angelina Mango), Matteo Berrettini, Larissa Iapichino e Filippo Tortu: sono alcuni dei nomi di sportivi che negli ultimi anni sono entrati nella prestigiosa classifica.

Rebecca Busi, di recente ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dopo la terza posizione ottenuta nell’ultima gara, la Abu Dhabi Desert Challenge, è al sesto posto nella classifica del Campionato Mondiale di Rally Raid, che si è aperto a inizio gennaio proprio con la Dakar: prossima tappa l’Ultimate Rally-Raid Portugal in programma dal 2 al 7 aprile.