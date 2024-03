Rebecca Busi super! Splendido quarto posto alla sua prima Abu Dhabi Desert Challenge

SportFair

Una gara faticosa, segnata da problemi fisici nel primo stage ma poi brillantemente portata a termine: la bolognese Rebecca Busi si aggiudica il quarto posto overall nella Categoria Ssv e il terzo nella classifica del Mondiale nella sua prima Abu Dhabi Desert Challenge appena conclusa, seconda tappa del World Rally Raid Championship, piazzandosi prima tra gli italiani in gara.

“È stata una gara decisamente impegnativa, molto tecnica – dice Rebecca, protagonista di uno spettacolare salto con la sua Maverick Can Am X3 XRS RR (foto) nel prologo della gara. – Una feroce nausea per i saliscendi continui tra le dune non mi ha dato tregua nelle prime due giornate, dal quarto stage in poi invece tutto è filato liscio”.