Ranking rugby, Italia storica: dopo un Sei Nazioni da urlo raggiunge la miglior posizione di sempre

SportFair

Il miglior Sei Nazioni della storia italiana, concluso con 2 vittorie e un pareggio, porta con sè anche una buona notizia legata al ranking di rugby per nazioni. L’Italia ha raggiunto, infatti, l’ottavo posto in classifica proprio grazie al successo ottenuto sul Galles. Gli azzurri hanno superato i britannici scivolati al 10° posto, sorpassati anche dall’Australia.

Per la Nazionale maschile si tratta del posizionamento più alto mai raggiunto, e toccato per una sola settimana nel marzo del 2007 proprio grazie all’indimenticabile vittoria colta sempre sul Galles al Flaminio di Roma. In un anno l’Italia ha conquistato sei posizioni nel ranking, passando dalla quattordicesima posizione occupata a conclusione del Torneo 2023 all’attuale ottava piazza con cui gli Azzurri si presenteranno al via della finestra internazionale estiva che li vedrà sfidare in trasferta a luglio Tonga, Samoa e Giappone.