Quando si gioca Sinner-Alcaraz? Data, orario e diretta tv della semifinale di Indian Wells

SportFair

Jannik Sinner è in semifinale ad Indian Wells, dove è in corso il primo Masters 1000 della stagione maschile di tennis. Il tennista altoatesino, numero 3 al mondo, è l’uomo da battere: Sinner ha vinto gli Australian Open e successivamente il torneo ATP di Rotterdam e tiene ancora viva una striscia positiva di 16 vittorie consecutive nel 2024.

In semifinale Sinner se la vedrà con Alcaraz, che nonostante un imprevisto con le api e una lunga interruzione, ha liquidato Zverev in due set in meno di un’ora e mezza. Un match interessantissimo, che mette in palio anche il secondo posto del ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, Sinner scavalcherà Alcaraz, diventando numero 2 al mondo.

Quando si gioca Sinner-Alcaraz

Le semifinali di Indian Wells sono in programma per sabato 16 marzo, ma gli organizzatori del BNP Paribas Open 2024 non hanno ancora annunciato l’ordine di gioco e gli orari. Bisognerà attendere ancora qualche ora per sapere quando si giocherà la partita più attesa del torneo.

Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz

La sfida tra Sinner e Alcaraz sarà tarsmessa sui canali Sky e in streming su Tennis Tv.