Quando gioca Sinner a Indian Wells? Data, avversario e diretta tv

Due tornei giocati, due vittorie. Australian Open e Rotterdam, Jannik Sinner ha un clamoroso 100% di vittorie in tutti i match giocati nel 2024. È normale che, quindi, ci sia grande attesa per ogni prossimo incontro che il tennista numero 3 del ranking dovrà disputare.

La prossima tappa della sua stagione sarà il Masters 1000 di Indian Wells, prestigioso torneo sul cemento americano. Al via tutti i big del circuito pronti a darsi battaglia. Grazie al ‘privilegio’ che l’alta posizione in classifica gli consente, Sinner salterà però il primo turno del torneo e scenderà in campo più avanti.

Quando gioca Sinner a Indian Wells?

Il match d’esordio di Jannik Sinner a Indian Wells è calendarizzato per venerdì 8 marzo (l’orario è ancora da definire). L’avversario del giovane tennista altoatesino sarà il vincitore del match fra l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americano Marcos Giron. Con entrambi i precedenti fanno ben sperare: Sinner è avanti 3-0 contro Kokkinakis è 1-0 contro Giron.

Dove vedere in tv e in streaming l’esordio di Sinner a Indian Wells

Il match tra Jannik Sinner e il vincente di Kokkinakis-Giron verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport 1 (canale 201 di Sky), Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky). La partita sarà visibile anche in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. Su SportFair, come di consueto, troverete la sintesi del match una volta terminato.