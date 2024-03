Qualifiche GP Qatar, Martin imprendibile: che sfortuna per Bagnaia!

SportFair

Mattinata piuttosto intensa quella del sabato di MotoGP. L’ultima sessione di prove libere diventa decisiva per il Q2, visto il cambio di programma dovuto al maltempo di ieri, quindi i piloti sono stati costretti a scendere subito in pista concentrati e decisi. Finite le pre-qualifiche, piccola pausa di qualche minuto e poi subito, di nuovo, in pista per le qualifiche.

I piloti finiti fuori dalla top 10 delle pre-qualifiche si giocano i due pass disponibili per il Q2. Con il tempo di 1:51.436, Raul Fernandez si è dimostrato il pilota più veloce della sessione e anche il primo ad entrare nel Q2. Il secondo lasciapassare per la successiva sessione è stato staccato da Jack Miller.

La pole position del GP del Qatar

Nel Q2 i migliori 12 si sono dati battaglia a caccia della prima pole position della stagione. Jorge Martin mette fin da subito le cose in chiaro: un fulmine viola sulla pista di Lusail, lo spagnolo firma il nuovo record del circuito in 1:50.789, tempo che gli vale la pole position. Al suo fianco in prima fila Espargaro e Bastianini. Finisce in 5ª posizione Pecco Bagnaia, finito sul rosso durante un buon giro (il giro viene contato, la parte rossa della pista rallenta molto e non costituisce vantaggio come la zona verde, ndr).

Il pilota Ducati non ha potuto migliorare il proprio crono a causa di una caduta di Miller per la quale è stata esposta la bandiera gialla nell’ultimo giro consentito.

La prima fila del GP del Qatar: parlano i piloti

Jorge Martin: “ho visto che stavo migliorando il tempo di questa mattina che era buono. In qualche punto ho visto che Alex Marquez e Di Giannantonio nelle FP2 erano più forti di me, ho provato a fare uno step in più lì. Sono contento, ho fatto un bel tempo, il passo è buono, sarà una gara tosta perchè ci sono tanti rivali che possono vincere. Io favorito per la sprint? In tanti abbiamo un bel passo, penso a fare una buona partenza, poi vediamo dove siamo e darò il mio massimo di sicuro. Risolti i problemi nei test? La sensazione è simile ai test, conoscono di più la mia moto nuova, ho avuto meno problemi rispetto ai test e sono più concentrato sulla guida“.

Aleix Espargaro: “ho visto che Martin aveva qualche problema con la visiera, poi ha fatto il giro dopo del mio. Jorge è velocissimo e forte, sappiamo che ha ripreso il feeling che aveva la scorsa stagione. Io sono contento, la moto funziona bene. Vediamo con la media, sarà molto diverso, abbiamo fatto tutto il giorno con la soft, ma con la media il grip è più basso, vedremo come andrà la sprint e poi domani“.

Enea Bastianini: “sono contento perchè siamo andati forte durante tutto il weekend. Sicuramente dobbiamo fare un altro piccolo step. Il problema principale qui è all’anteriore, cala davvero tanto. Ma per ora sono contento. La sprint di oggi sarà sicuramente importante per la gara di domani, si prendono dei punti, cercheremo di far bene. Come ritmo penso di essere abbastanza tosto, sono veloce. Spero di poter lottare per le posizioni davanti“.