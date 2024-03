Pesaro in festa per Luca Nardi, i genitori: “figlio mio… che hai fatto?!”

SportFair

“Ha fatto ace, non ci credo“. “Maroo… figlio mio che hai fatto?“. Le esclamazioni di gioia, commozione e stupore, riportate dall’Ansa, di papà Dario e mamma Raffaella, i genitori di Luca Nardi che davanti alla tv hanno assistito alla vittoria del proprio figlio su Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale. Un successo storico per il giovane azzurro cresciuto con il poster di Djokovic in cameretta e che oggi ha realizzato il sogno di batterlo.

Pesaro in festa per Luca Nardi

Festa grande a Pesaro, città che ha da sempre un legame speciale con il mondo dello sport. Dalla Scavolini basket di Carlton Myers ai trionfi di Filippo Magnini nel nuoto, oggi la città può vantare un’altra grande impresa sportiva grazie a Luca Nardi che ha battuto un 24 volte campione Slam.

Nel suo studio notarile, papà Dario, napoletano, pallanuotista che ha trasmesso al figlio anche la passione calcistica per il Napoli, resiste alle telefonate dei cronisti: “se siamo contenti? – dice all’ANSA un’impiegata – Chi non lo è in questo momento, solo Djokovic“.

Esultano al circolo tennis Baratoff dove Luca ha tirato i primi colpi di racchetta a 7 anni: a 12 anni sognava di diventare un giocatore Atp, con Nole come modello. “Non riusciamo a crederci neanche noi, non ci siamo ancora ripresi: è un sogno o è realtà?“, dice all’ANSA Ronni Murrone, presidente del circolo che stanotte è rimasto incollato alla tv: “finalmente Luca ha ritrovato le sue qualità e le ha messe a disposizione di se stesso.

Il suo tennis è meraviglioso. Sa benissimo cosa può dare, – racconta Murrone – è in gamba, molto riservato, ama stare in famiglia, le cose semplici e non si bea mai per il ruolo che ha. Non puoi non volergli bene“. “Pesaro si sveglia con una notizia bellissima, Luca strepitoso“, il messaggio del sindaco Matteo Ricci.