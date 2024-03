Parigi 2024, Mbappè ‘tradisce’ la Francia? Lo scenario che preoccupa una Nazione intera

SportFair

Lo scorso mese di novembre Kylian Mbappè aveva espresso la volontà di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 come fuoriquota nella nazionale olimpica francese. Una scelta decisamente simbolica, fortemente voluta anche dai tifosi, in quanto Mbappè è la giovane stella della nazionale maggiore, il simbolo del calcio francese e parigino, praticamente la Tour Eiffel con la divisa e le scarpette da calcio.

Nel 2024 però le cose potrebbero essere cambiate insieme al suo futuro. Il bomber ex Monaco ha messo nero su bianco la sua volontà di lasciare il PSG al termine della stagione, a parametro zero, e con esso anche il campionato francese. La destinazione sarà, molto probabilmente, il Real Madrid. Una scelta che potrebbe avere una ripercussione anche sulla sua partecipazione alle Olimpiadi.

Olimpiadi Parigi 2024: Mbappè dice no alla Francia?

Secondo quanto riporta “L’Equipe”, Kylian Mbappè potrebbe declinare l’eventuale convocazione come uno dei tre fuoriquota. Il torneo olimpico scatterà 10 giorni dopo la finale degli Europei, nei quali Mbappè sarà uno dei grandi protagonisti e giocare anche le Olimpiadi vorrebbe dire saltare completamente l’offseason e la preparazione estiva.

Il suo nuovo club, probabilmente il Real Madrid, potrebbe non concedergli l’ok per la partecipazione al torneo visto che il torneo olimpico non rientra fra le date internazionali della FIFA e i club non hanno alcun obbligo al riguardo. Se dovesse partecipare a Parigi 2024, Mbappè sarebbe a disposizione del suo club ad agosto e senza vacanze alle spalle. La Francia intera attende e incrocia le dita.