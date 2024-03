Pallavolo, weekend di super match: dove vedere le partite di Serie A1 femminile e SuperLega

SportFair

A seguito del turno infrasettimanale, si prosegue con la seconda gara dei Quarti di Finale Playoff di SuperLega Credem Banca e con il Campionato di Serie A1 Tigotà. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Il Campionato di Serie A1 Tigotà si avvicina sempre di più ai Playoff Scudetto, con partite emozionanti in arrivo, come il match tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, che promette grandi colpi di scena, considerando che sono rispettivamente al quarto e al secondo posto in classifica, e entrambe si sono distinte per la loro determinazione fin dall’inizio del Campionato. Segnaliamo inoltre anche il derby lombardo tra Volley Bergamo 1991 e Uyba Volley Busto Arsizio, che sarà trasmesso in esclusiva live e on-demand su VBTV.

Questo fine settimana sarà altrettanto emozionante anche per la seconda giornata dei Quarti di Finale dei PlayOff della SuperLega Credem Banca. Nella prima giornata degli incontri, tenutasi mercoledì 6 marzo, le squadre di Itas Trentino, Sir Susa Vim Perugia, Allianz Milano e Mint Vero Volley Monza hanno ottenuto importanti vittorie, dimostrando una straordinaria determinazione nella corsa al titolo di Campione d’Italia. Domenica alle 16:00, la squadra di Modena cercherà di riscattarsi contro Itas Trentino, nel match trasmesso in esclusiva in diretta e on-demand su VBTV. Successivamente, alle 19:00, si giocherà la partita tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza (esclusiva VBTV), dove Milano cercherà di consolidare il vantaggio su Piacenza.

Il programma delle partite di pallavolo del weekend

Sabato 9 marzo

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 – Il Bisonte Firenze

In diretta dal Palafenera di Chieri ore 17.00:

Telecronaca: Lorenzo Castiglia

In esclusiva su VBTV

Allianz Vero Volley Milano – Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

In diretta dall’Opiquad Arena di Monza ore 18.00:

Telecronaca: Rudy Palermo

In esclusiva su VBTV

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 20.30:

Telecronaca: Alex Milone

Domenica 10 marzo

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara ore 17.00:

Telecronaca: Marco Arcari

Wash4Green Pinerolo – TrasportiPesanti Casalmaggiore

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17.00

Telecronaca: Aldo Baima

In esclusiva su VBTV

Volley Bergamo 1991 – Uyba Volley Busto Arsizio

In diretta dal Pala Facchetti di Treviglio ore 17.00:

Telecronaca: Gianmario Bonzi

In esclusiva su VBTV

Areoitalia Smi Roma – Itas Trentino

In diretta dal Palazzetto dello Sport di Roma ore 17.00:

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

Domenica 10 marzo – SuperLega

Valsa Group Modena – Itas Trentino

In diretta dal Pala Sport G. Panini di Modena ore 16.00

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli e Fabrizio Monari

In esclusiva su VBTV

Mint Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

In diretta dall’Opiquad Arena di Monza ore 18.00

Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 19.00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

In esclusiva su VBTV

Rana Verona – Sir Susa Vim Perugia

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 20.30

Telecronaca: Gianni Veronesi