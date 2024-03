Pallavolo, Milano in semifinale Playoff: Egonu MVP

SportFair

All’Allianz Vero Volley Milano di Marco Gaspari basta Gara-2 per chiudere la serie dei Quarti di Finale Playoff contro la Wash4Green Pinerolo. Le meneghine, dopo la vittoria al tie-break strappata all’Allianz Cloud, hanno regolato in quattro set (13-25; 25-23; 16-25; 21-25) le piemontesi di coach Marchiaro in trasferta al Pala Bus Company di Villafranca, conquistando così il passaggio alle Semifinali Scudetto. Una partita che, fatta eccezione per il secondo set vinto dalle padrone di casa 25-23 e il tentativo di aggancio nel quarto parziale, è sempre stata nelle mani della formazione rosa del Consorzio Vero Volley.

MVP del match Paola Egonu, autrice di ben 27 punti e determinante nella conquista soprattutto del terzo parziale. In doppia cifra per Milano anche Sylla e Cazaute, che rispettivamente hanno chiuso con 14 e 13 palloni messi a terra. Ad attendere ora l’Allianz Vero Volley Milano ci sarà la Savino del Bene Scandicci, avversaria dall’altra parte della rete alle Semifinali Scudetto. Gara-1 è in programma il prossimo fine settimana a Palazzo Wanny di Firenze.