Pallavolo: il programma delle partite del weekend di Serie A femminile e SuperLega

SportFair

Si prospetta un weekend ricco di emozioni sia per il Campionato di Serie A1 Tigotà che la terza gara dei Quarti di Finale Playoff di SuperLega Credem Banca. Tutti i match saranno trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster dei Campionati. (Vb.tv.)

Grandi aspettative per la 12° e penultima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1 Tigotà, che si preannuncia ricca di scontri chiave per molte delle squadre in gara. Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattuta e prima in classifica, si prepara a sfidare Wash4Green Pinerolo, cercando di portarsi a casa anche questa 25°partita. Altrettanto imperdibili i match tra Savino Del Bene Scandicci e Aeroitalia Smi Roma e quello tra Allianz Vero Volley Milano e Il Bisonte Firenze entrambi trasmessi in esclusiva live e on-demand su VBTV. Separate solamente da un punto, le squadre di Scandicci e Milano, ancora in lotta per il secondo e terzo posto, avranno l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in classifica.

Per quanto riguarda i Quarti di Finale dei PlayOff della SuperLega Credem Banca, il weekend promette grande spettacolo con incontri elettrizzanti. Le squadre di Itas Trentino, Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza hanno ottenuto la seconda vittoria lo scorso weekend e per loro le partite di domenica potrebbero essere decisive dato che la serie si gioca al meglio delle 5 partite. Invece nella giornata di sabato alle 18:00, il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Allianz Milano, attualmente in parità, entrambe determinate a raggiungere il titolo di Campione d’Italia.

Il programma delle partite di SuperLega

Sabato 16 marzo

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza

ore 18.00

Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi

Domenica 17 marzo

Itas Trentino – Valsa Group Modena

In diretta da Il T Quotidiano Arena di Trento ore 17.00

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe

In esclusiva su VBTV

In diretta da Il T Quotidiano Arena di Trento ore 17.00 Telecronaca: Cristiana Chiarani e Andrea Cobbe In esclusiva su VBTV Cucine Lube Civitanova – Mint Vero Volley Monza

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 18.00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 18.00 Telecronaca: Gianluca Pascucci Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona

In diretta dal Pala Barton di Perugia ore 18.00

Telecronaca: Andrea Cruciani

In esclusiva su VBTV

Il programma delle partite di Serie A1 Tigotà

Sabato 16 marzo

Allianz Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 17.00

Telecronaca: Rodolfo Palermo

In esclusiva su VBTV

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 17.00 Telecronaca: Rodolfo Palermo In esclusiva su VBTV TrasportiPesanti Casalmaggiore – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

In diretta dal Pala Radi di Cremona ore 18.00

Telecronaca: Giacomo Magnani

In esclusiva su VBTV

In diretta dal Pala Radi di Cremona ore 18.00 Telecronaca: Giacomo Magnani In esclusiva su VBTV Itas Trentino – Uyba Volley Busto Arsizio

In diretta da Il T Quotidiano Arena di Trento ore 18.30

Telecronaca: Lorenzo Castiglia

In esclusiva su VBTV

In diretta da Il T Quotidiano Arena di Trento ore 18.30 Telecronaca: Lorenzo Castiglia In esclusiva su VBTV Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4Green Pinerolo

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 20.30

Telecronaca: Gianmario Bonzi

Domenica 17 marzo

Savino Del Bene Scandicci – Aeroitalia Smi Roma

In diretta dal Palazzo Wanny di Firenze ore 17.00

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

In diretta dal Palazzo Wanny di Firenze ore 17.00 Telecronaca: Stefano Del Corona In esclusiva su VBTV Honda Olivero S. Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 19.30

Telecronaca: Fabrizio Monari

In esclusiva su VBTV

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 19.30 Telecronaca: Fabrizio Monari In esclusiva su VBTV Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara ore 19.30

Telecronaca: Marco Arcari