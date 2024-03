Pallanuoto, Roberta Bianconi orgoglio italiano: è la miglior giocatrice in Europa

SportFair

Roberta Bianconi orgoglio italiano1 La pallanuotista azzurra è ormai un’icona della pallanuoto italiana ed europea: è stata nominata per la terza volta la miglior giocatrice dell’anno 2023 da parte dell’European Acquatics, premio che si assegna in base ai voti online dei tifosi (per il 30%) e a quelli espressi da una giuria formata dai membri della commissione tecnica della Len (Lega europea di nuoto).

L’attaccante della Rapallo Pallanuoto, 35 anni da compiere l’8 luglio prossimo, ha battuto la spagnola Judith Forca vincitrice della Champions League con il Sabadell e vice campionessa del mondo a Fukuoka 2023.

Per Bianconi quelle di Parigi saranno le terze Olimpiadi della carriera dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 (argento). Lo scorso febbraio, la giocatrice ligure è stata una delle artefici della qualificazione olimpica del Setterosa al Mondiale di Doha.

Le dichiarazioni di Roberta Bianconi

“E’ un premio totalmente inaspettato anche perchè era già un’enorme soddisfazione essere tra le candidate insieme a giocatrici straordinarie e che in questi anni hanno vinto tantissimo – ha detto Bianconi, già pallanuotista europea dell’anno nel 2015 e 2016 -. E’ un bellissimo riconoscimento che mi carica a continuare questo percorso, a lavorare forte e a impegnarmi in vista dei prossimi obiettivi importanti“.