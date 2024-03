Un po’ d’Italia agli Oscar 2024: Bocelli torna 25 anni dopo col figlio Matteo, performance da brividi | VIDEO

SportFair

Agli Oscar 2024 c’è anche un po’ di Italia! Andrea Bocelli fa partire i festeggiamenti dei suoi 30 anni di carriera da uno dei palchi più prestigiosi al mondo. Dopo l’apparizione con Celine Dion nel 1999, il tenore, 25 anni dopo, tra applausi e standing ovation è tornato ad esibirsi a sorpresa nel corso del grandioso evento col figlio Matteo.

Padre e figlio hanno regalato un momento unico e commovente: un’anteprima della nuova versione di “Con te partirò / Time to say Goodbay“: il brano che ha segnato ufficialmente il debutto discografico del tenore, è stato riarrangiato e prodotto appositamente per loro dal compositore due volte Premio Oscar Hans Zimmer.

Un momento da brividi: l’esibizione “In Memoriam” è stata accompagnata dalle foto di attori scomparsi, tra cui anche Matthew Perry. Il duetto ha entusiasmato la platea di Hollywood, costellata di star, e la traccia da oggi è disponibile su Decca Records. “Sarà un nuovo debutto, che fa parte di un progetto più ampio in arrivo, e sono onorato che si sia svolto sullo stesso palco degli Oscar“, ha detto il tenore.

“‘Time to Say Goodbye’ è più di una canzone per me, è l’inno nazionale della mia famiglia, è casa ed è la colonna sonora di centinaia di ricordi. Cantarla con mio padre in una nuova orchestrazione è un grande onore, e cantarla sul palco degli Oscar – la “fabbrica dei sogni” – è per me un sogno incredibile che diventa realtà!“, ha aggiunto Matteo al suo debutto sul quel grandioso palcoscenico.

