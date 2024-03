Olimpiadi Parigi 2024: dove si trova il Braciere Olimpico

SportFair

Continua il conto alla rovescia che porta alle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma dal 26 luglio all’11 agosto. L’ultima novità che arriva dalla Francia riguarda il Braciere Olimpico, la ‘culla’ della fiamma olimpica che brucerà ardente e magnifica per tutta la durata dei Giochi Olimpici.

Il Braciere Olimpico delle Olimpiadi di parigi 2024 sarà istallato nel Giardino delle Tuileries, nel cuore della capitale francese, tra il Palazzo del Louvre e Piazza della Concordia. Chiamato “Progetto Ariane”, il luogo scelto dagli organizzatori e dal municipio di Parigi è diverso da quello ipotizzato inizialmente, ovvero cortile quadrato del Louvre, al centro dell’omonimo museo. Scartata anche l’ipotesi di posizionarlo presso la Tour Eiffel.

L’area di installazione prescelta è situata al livello della Grande Vasca Rotonda del Giardino, vicino all’ingresso est, di fronte alla Piramide del Louvre. Non lontano da lì, in Place de la Concorde, ci sarà uno dei siti olimpici che ospiterà quattro eventi (BMX freestyle, breaking, skateboard e basket 3×3).

L’area è stata scelta anche per ragioni di sicurezza in quanto si presta a una ‘difesa’ migliore. Le forze dell’ordine saranno presenti 24 ore su 24 per proteggere la Fiamma e il pubblico potrà vederla soprattutto grazie ai passaggi rialzati sul lato del Giardino. Al momento, come scrive “L’Equipe”, non si sa se il tripode sarà acceso al Tuileries dall’ultimo portatore della Fiamma, o se u braciere temporaneo sarà installato altrove al momento della cerimonia di apertura e spostato in seguito.

Olimpiadi Parigi 2024: il viaggio della Torcia Olimpica

Il famoso viaggio della Torcia Olimpica, che anticipa ogni edizione dei Giochi, partirà con l’accensione del prossimo 16 aprile ad Olimpia (Grecia), per arrivare in Francia, precisamente a Marsiglia, il prossimo 8 maggio. Dopo quasi più di due mesi e mezzo, attraversando quasi 400 città transalpine, la staffetta si concluderà il 26 luglio a Parigi. Il nome dell’ultimo tedoforo resta ancora avvolto nel mistero.