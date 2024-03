Newey in Ferrari, Helmut Marko conosce il segreto per tenerlo in Red Bull

SportFair

Il weekend di F1 dell’Arabia Saudita ha regalato nuovi colpi di scena extra-sportivi. Nel venerdì delle qualifiche Helmut Marko ha svelato ai media austriaci la possibilità di una sua sospensione dal team Red Bull, per poi far rientrare tutto nella giornata di ieri.

Intervistato a fine gara, il consigliere Red Bull ha parlato della Ferrari, aprendo anche una parentesi sulla possibilità della partenza dal team di alcuni ingegneri, tra cui anche Adrian Newey, che potrebbe aver avuto un incontro con John Elkann nel weekend a Jeddah.

La Ferrari avversaria della Red Bull per Helmut Marko

“Abbiamo avuto più degrado di quanto ci aspettavamo con la gomma dura e la Ferrari si sta avvicinando. Su questa pista per quanto strano possa sembrare non era facile superare. Sono contento della prestazione e dei risultati su due piste molto diverse tra loro, ma non credo che potrà essere così anche in Australia, in Giappone e in Cina. Abbiamo una macchina sufficientemente competitiva per permettere a Verstappen di centrare il quarto titolo, questo è il nostro obiettivo”, ha dichiarato l’ex pilota.

Adrian Newey via da Red Bull?

“Newey in Ferrari? Spero di no, continuare ad essere costantemente impegnati per migliorare e proseguire il nostro percorso di successi dovrebbe garantire un ambiente sufficientemente rassicurante”, ha concluso.