NBA, infortunio alla caviglia per Curry: lascia il campo zoppicando | VIDEO

Nuovo infortunio per Curry, la stella dei Golden State Warriors si è nuovamente fatto male alla caviglia destra. Nel finale della sfida contro i Bulls, persa dagli Warriors, la stella di Golden State è stata costretta a lasciare il campo.

Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio: la caviglia di Curry si è girata malamente mentre il cestista penetrava verso il canestro. Curry è uscito dal campo zoppicando e si è diretto subito verso gli spogliatoi, dove è stato visto con la caviglia in un secchio di ghiaccio, come rivelato dall’allenatore Steve Kerr dopo il match.

Steph limped to the locker room after rolling his right ankle 😢 pic.twitter.com/Bcy2aHABtP — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 8, 2024