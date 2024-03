Napoli Tennis Cup, c’è Fognini e un campione Slam: tutti i grandi nomi presenti

SportFair

Il grande tennis fa ritorno a Napoli. Presentata quest’oggi l’edizione 2024 della Napoli Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 in programma dal 24 al 31 marzo prossimo che apre la stagione europea del Grande Tennis su terra battuta all’aperto. L’evento è organizzato da Master Group Sport la società che, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, che ospita la manifestazione, ha accettato la sfida di riportare il tennis internazionale in città.

I tennisti della Napoli Tennis Cup: c’è Fognini

Due grandi nomi del circuito maschile impreziosiscono la entry list della Napoli Tennis Cup. Il primo nome è quello di Fabio Fognini, uno dei tennisti italiani più amati, vincitore nel 2019 del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. Fognini ha un feeling particolare con Napoli: nel 2014 proprio al TC Napoli condusse con le sue vittorie l’Italia in semifinale di Coppa Davis, battendo la Gran Bretagna di Andy Murray.

Insieme a lui sarà presente anche Dominic Thiem, oggi numero 91 al mondo, ma numero 3 nel 2020, con un US Open in bacheca e 2 finali perse al Roland Garros. Oltre a Thiem, altri due quotati top 100 mondiali iscritti: l’argentino Federico Coria, n° 90, e il tedesco Maximilian Marterer n° 95. Menzione speciale per Lucas Pouille, talentuoso francese ex top 10.

Fra gli italiani presenti anche: Luca Nardi, n°116 Atp e terzo giocatore al mondo nato nel 2003, alle spalle solo dello spagnolo Alcaraz e del danese Rune; Matteo Gigante (n°148) e Stefano Napolitano (n°163) all’assalto della top 100 mondiale, e con loro Stefano Travaglia, in passato già n°60 del mondo.