MotoGP, la partenza della sprint in Qatar: scatto a razzo di Martin, in risalita Bagnaia | VIDEO

E’ iniziato lo spettacolo della sprint race in Qatar, primo appuntamento del campionato di MotoGP. Tutti a caccia di Pecco Bagnaia dopo le ultime due affermazioni consecutive. In corsa soprattutto Marc Marquez e Jorge Martin.

Il pole position Jorge Martin. Scatto positivo dello spagnolo che si conferma al primo posto. Subito dietro Binder e Aleix Espargaro. Quarto Bastianini, sempre quinto Bagnaia. Poi il sorpasso di Bagnaia su Bastianini e poi Espargaro.

🚦 2024 IS GOOOOOO 🚦@88jorgemartin leads them to T1! @BradBinder_33 storms through to 2nd! 💨#QatarGP 🇶🇦 | #TissotSprint pic.twitter.com/CrSyobTp0N

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 9, 2024