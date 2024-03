MotoGP, Morbidelli salvato da Marquez: “ho parlato con Marc e ho capito cosa sarebbe potuto accadere”

SportFair

E’ ufficialmente iniziata la stagione 2024 di MotoGP! I piloti sono in pista per le prime prove libere del GP del Qatar, round inaugurale del nuovo Motomondiale. Occhi puntati su Marc Marquez, al suo debutto sulla Desmosedici del Team Gresini.

Fa il suo esordio su una Ducati anche Franco Morbidelli, che ha ricevuto l’ok dai medici per scendere in pista, dopo il brutto incidente dei test di Portimao, dove fu soccorso dai fratelli Marquez.

Proprio di quella caduta e dell’infortunio ha parlato l’italo-brasiliano della Pramac.

Franco Morbidelli, l’infortunio e l’aiuto di Marc Marquez

“È stato un infortunio grave e ho dovuto rispettarne le conseguenze, c’è stato bisogno di dare al corpo il tempo di cui aveva bisogno per recuperare. Le lesioni alla testa non sono come quelle agli arti, è un’esperienza che non voglio mai più provare”, ha affermato Morbidelli.

“Ho parlato con Marc al telefono e mi ha descritto lo stato in cui mi ha trovato in Portogallo. In quel momento ho capito cosa sarebbe potuto accadere. La buona notizia è che nulla di tutto ciò si è concretizzato e oggi sono seduto qui, grazie a Dio. Non era scontato e non lo è ancora il fatto che io possa iniziare la stagione in Qatar”, ha concluso.