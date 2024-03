MotoGP, Morbidelli ci sarà nel GP del Qatar? La decisione dei medici

SportFair

Il Motomondiale 2024 è ormai alle porte e Franco Morbidelli scalpita per essere in pista insieme a tutti i suoi colleghi. Il pilota italiano non ha potuto provare la nuova Prima Pramac Racing a causa di un brutto infortunio patito a fine gennaio relativo a una caduta sul circuito di Portimao, in Portogallo, sul quale si stava allenando con una moto stradale in vista dei test ufficiali MotoGp.

L’infortunio di Franco Morbidelli: il parere dei medici

Niente test ufficiali per il ‘Morbido’ che ha dovuto guardare gli altri piloti di MotoGP sfrecciare in sella alle loro moto da casa o al più da bordo pista. L’obiettivo era rientrare in tempo per la prima gara della nuova stagione ma per farlo serviva l’ok dei medici. Nel controllo effettuato quest’oggi, Franco Morbidelli ha ricevuto l’ok per salire in sella alla sua Ducati e sarà regolarmente al via nelle FP1 del venerdì del GP del Qatar.