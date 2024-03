MotoGP, Martin sfreccia nel warm up del Portogallo, cade Marquez

SportFair

Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), in 1’39″093, è stato il migliore nel Warm Up del Gran Premio del Portogallo di MotoGP, in scena sul tracciato di Portimao. Secondo crono per Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0″349) che nella gara scatterà dalla pole; terzo, invece, l’australiano Jack Miller (Ktm, +0″393).

Quarto posto per il vincitore della Sprint, Maverick Vinales, (Aprilia, +0″418), seguito dal giapponese Takaaki Nakagami (Honda, +0″453). Chiudono, nell’ordine, la top ten Pedro Acosta, Brad Binder, Raul Fernandez, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio. Bagnaia termina il turno all’undicesimo posto; Marc Marquez è invece caduto nel corso del Warm Up.