MotoGP, Martin ci pensa ancora: “avrei firmato 2 anni con Ducati ma…”

SportFair

“L’ultima stagione è stata molto bella, ma ora è il passato. Bisogna guardare al futuro: i test sono andati bene e mi trovo meglio sulla moto nuova. Sono ben concentrato e mi sento preparato per tutto“. Queste le parole di Jorge Martin, pilota Ducati Prima Pramac, nella conferenza stampa piloti del Gran Premio di Qatar, sul circuito di Lusail.

“Non è mai semplice ricominciare perché il mese tra i test e la gara è sempre particolare. Spesso in questo periodo mi porto dietro dei timori, ma sono ansioso di iniziare. La nuova moto è migliorata in frenata e mi sento bene col grip al posteriore. Ci sono anche magari degli aspetti negativi, ma ci stiamo lavorando su: di certo non dico di quali si tratta“.

Jorge Martin e il rimpianto Ducati ufficiale

In merito al suo rapporto con l’azienda Ducati, Martin si è così espresso: “sono molto contento in Ducati e penso di essere nel posto migliore possibile. Mi sarebbe piaciuto firmare per due anni con la Ducati ufficiale, ma alla fine sto bene qui in Pramac. Principale avversario per il team ufficiale 2025? Ora non ne voglio parlare, io sono il concorrente di me stesso“.