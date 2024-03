MotoGP, Marquez 5° nella Sprint in Qatar: “quest’anno voglio sorridere sulla moto”

SportFair

La prima gara Sprint della stagione 2024 di MotoGP è stata vinta da Jorge Martin, davanti a Binder ed Espargaro. Quarto Pecco Bagnaia, seguito da Marc Marquez, alla sua prima gara su una Ducati.

Sensazioni positive per il pilota spagnolo del team Gresini.

Marc Marquez soddisfatto dopo la Sprint Race del GP del Qatar

“La Sprint di oggi è stata bella e mi sono trovato da subito bene col team. Sono tranquillo perché so cosa voglio fare quest’anno, ovvero sorridere sulla moto. Lottare per la top cinque deve essere l’obiettivo. La Ducati certamente si guida in maniera diversa rispetto alla Honda, ma meno impegnativa dal punto di vista fisico“, ha affermato Marc Marquez a fine Sprint Race.

“Quando mi lascio trascinare dall’istinto guido la moto come se fosse una Honda. Sono contento perché ho sbagliato dove sapevo di poter sbagliare, come nella gestione del primo giro. Non ho attaccato bene nelle prime curve, perché non avevo ancor totale fiducia con la moto. Dopo andavo forte e ho ripreso anche Bagnaia. Alla fine, ho esagerato e ho consumato le gomme“, ha aggiunto

“Dobbiamo capire come migliorare durante il primo giro. Mi do sei come voto per questa Sprint. Si poteva fare anche podio non sbagliando in due punti della pista. Quando sbaglio devo essere autocritico. Devo capire ancora tante cose, ma ero curioso di vedere all’inizio come potessi lottare con questa moto”, ha concluso.