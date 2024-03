Super Martinator in Qatar! Martin re della Sprint: Bagnaia ai piedi del podio

SportFair

Subito spettacolo in pista con la prima Sprint Race della stagione 2024 di MotoGP. La prima vittoria dell’anno, in Qatar è di un eccezionale Jorge Martin.

Lo spagnolo della Prima Pramac, poleman del GP del Qatar, ha dominato la corsa dal primo giro e ha tagliato per primo il traguardo, lasciandosi alle spalle Binder ed Aleix Espargaro.

Gara complicata per Pecco Bagnaia, il cui weekend non è iniziato benissimo: il campione del mondo in carica, partito dalla quinta casella in griglia, è riuscito a rimontare fino al terzo posto, per poi cedere però la sua posizione allo spagnolo dell’Aprilia.

Bagnaia, dunque, ha chiuso la sua gara ai piedi del podio, davanti a Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Le parole dei top-3

Martin: “sono stato veramente veloce, sono stato vicino quasi a cadere in un paio di curve, oggi ce l’ho fatta, domani è chiaro che sarà difficile. Sono fiducioso, sono veloce, la moto va, vediamo cosa possiamo fare domani“.

Binder: “è sempre bello finire sul podio, soprattutto nella prima corsa dell’anno, è stata una gara velocissima, è incredibile, i miglioramenti che abbiamo fatto sulla staccata, sono contento”.

Espargaro: “avevo perso un po’ di tempo inizialmente, poi ho migliorato un po’, la velocità che riesco a sviluppare sulla pita è incredibile, sono contento della moto, nella gara lunga avremo qualche opportunità”.