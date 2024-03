Martin accorcia su Bagnaia: la nuova classifica piloti di MotoGP

SportFair

E’ Maverick Vinales il vincitore della Sprint Race del GP del Portogallo, lo spagnolo dell’Aprilia ha preceduto i connazionali Marc Marquez e Jorge Martin.

Sabato amaro per Pecco Bagnaia che a pochi giri dal termine ha commesso un errore, finendo lungo, che lo ha costretto a perdere la testa della corsa. Il campione del mondo in carica è finito dunque in quarta posizione, fuori dal podio.

Nonostante il 4° posto di oggi Bagnaia si conferma leader della classifica piloti, davanti a Jorge Martin e Binder.

La classifica piloti di MotoGP

Bagnaia 37 Martin 35 Binder 29 Marc Marquez 27 Vinales 19 Bastianini 19 Espargaro A. 17 Alex Marquez 13 Acosta 12 Di Giannantonio 9