MotoGP, Bezzecchi carico e cauto: “non sono ancora competitivo come vorrei”

La stagione 2024 di MotoGP sta per iniziare. Domenica si disputa la prima gara dell’anno, in Qatar. Sabato, come accaduto già lo scorso anno, i piloti si sfideranno in pista nella Sprint Race, che anticipa la gara lunga della domenica e assegna i primi punti.

Arriva al debutto stagionale con sensazioni contrastanti Marco Bezzecchi, terzo classificato nel Mondiale 2023.

Le sensazioni di Bezzecchi alla vigilia del GP del Qatar

“Non sono ancora al 100% con la nuova moto, devo sicuramente adattare meglio il mio stile di guida e il mio feeling in frenata per poter essere competitivo come vorrei. Sono carico, ci lasciamo alle spalle una grandissima stagione e l’obiettivo è fare bene anche quest’anno“, ha affermato l’italiano del VR46 Racing Team.

“Sono davvero contento di tornare in pista per la prima gara della stagione, è sempre un’emozione particolare. Non è stata una pre season facilissima, ma abbiamo chiuso in crescendo proprio qui in Qatar e sono contento“, ha concluso.