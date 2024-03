MotoGP, Bagnaia vince in Qatar: la reazione di Valentino Rossi è pungente | FOTO

SportFair

Pecco Bagnaia è stato pazzesco ieri nella prima gara della stagione. Il ducatista si è aggiudicato la vittoria del GP del Qatar, riscattandosi dopo il 4° posto nella Sprint del sabato. Un successo spettacolare! Bagnaia è stato aggressivo al via e, dopo la partenza dalla quinta casella in griglia, ha sverniciato tutti i suoi avversari prendendosi presto la testa della corsa.

Per gli altri piloti non c’è stato nulla da fare! Il torinese della Ducati ha dominato fino al 21° giro e nessuno è stato in grado di prenderlo.

Una vittoria pazzesca che fa impazzire di gioia anche Valentino Rossi, maestro di Bagnaia.

La reazione di Valentino Rossi alla vittoria di Pecco Bagnaia in Qatar

Valentino Rossi ha condiviso nelle sue Storie un video dell’Academy, dei festeggiamenti di Bagnaia dopo la vittoria, commentando così il successo del suo allievo: “ma guarda un po’ chi c’è lì davanti a tutti la domenica! Grande Pecco!“.

Una frecciatina a chi ha avuto dubbi su Bagnaia dopo la Sprint di sabato.