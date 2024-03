Bagnaia on fire! Domina in Qatar e vince la prima gara della stagione

SportFair

Serviva una reazione dopo un inizio non troppo convincente e una reazione è arrivata! Pecco Bagnaia vince il GP del Qatar e lo fa in maniera eccezionale.

Partito dalla quinta posizione in casella, dopo il 4° posto della Sprint di ieri, il campione del mondo di MotoGP in carica ha mostrato di che pasta è fatta, facendo mangiare la polvere ai suoi avversari. Una partenza da urlo quella di Bagnaia, che è riuscito a prendersi prestissimo la prima posizione, superando il leader Jorge Martin.

Una gara in solitaria per il torinese della Ducati, che ha tagliato per primo il traguardo, dopo 21 giri al comando, lasciandosi alle spalle Binder e Jorge Martin. Lo spagnolo del team Pramac ancora una volta non è riuscito a confermarsi nella gara lunga dopo il successo nella Sprint.

Ai piedi del podio invece Marc Marquez, al suo debutto in gara sulla Ducati del Team Gresini, seguito da Enea Bastianini e Alex Marquez. 7° Di Giananntonio, che si lascia alle spalle Aleix Espargaro, ieri sul podio della Sprint, Acosta e Vinales. Fuori dalla top 10 Quartararo, 11°, 14° Bezzecchi e 18° Morbidelli.