Pecco Bagnaia a caccia del 3° titolo: obiettivi e sensazioni in Qatar, e su Marquez…

E’ tutto pronto in Qatar per il primo round della stagione 2024 di MotoGP. I piloti hanno parlato oggi alla stampa alla vigilia del primo giorno di attività in pista: domani, infatti, si disputeranno le prime prove libere dell’anno.

Arriva in Qatar con sensazioni positive il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia si è detto pronto e motivato a far bene. Il suo obiettivo è uno solo: conquistare il terzo titolo iridato consecutivo.

Pecco Bagnaia, la moto ed il terzo titolo Mondiale

“Siamo arrivati in Qatar in forma e abbiamo lavorato molto bene nei test. Abbiamo portato a termine tutto il lavoro pianificato. Il mio feeling sulla nuova moto è buono, anche se servono più giri per entrare del tutto in sintonia. La moto di quest’anno è competitiva e sono contento“, ha esordito Pecco Bagnaia in conferenza stampa alla vigilia del GP del Qatar.

“È sempre fantastico arrivare in Qatar e prepararsi per il weekend di gara. È uno dei momenti migliori della stagione. È bello ricominciare su questa pista. Sono sempre contento alla vigilia di un campionato. Terzo titolo mondiale? Diciamo che tre è meglio di due, quindi proverò a vincere il titolo per la terza volta. La performance della moto è buona: in frenata e in ingresso di curva è cresciuta. La possibilità di riconfermarsi campioni c’è: ora testa bassa e lavorare. Mentalmente dopo i due titoli non mi sento diverso perché l’ambizione è la stessa e il lavoro nei box è sempre quello“, ha aggiunto il ducatista.

La pausa invernale di Bagnaia e l’arrivo di Marquez in Ducati

“È stato un inverno bello ed è difficile staccare dopo una stagione, visti i tanti eventi e gli allenamenti. Mi sono fermato, quindi, solo per due settimane, ma ho apprezzato ogni momento. È sempre difficile senza un mind set rimanere su certi livelli. Le Sprint race hanno aumentato il lavoro da fare a casa. Forse per questo la pausa è stata un po’ troppo corta“, ha proseguito il torinese.

“Noi siamo qua per combattere, vedremo se sarà un avversario in campionato. Lui è sempre Marc Marquez e ha una moto veloce“, ha affermato su Marquez in Gresini.

Bagnaia ed il rinnovo con Ducati

Pecco Bagnaia ha infine commentato il fresco rinnovo di contratto con Ducati: “il fatto di aver già rinnovato il contratto prima dell’inizio della stagione è molto importante sia per me sia per la Ducati. È un fattore che mi libera la mente e mi permette di concentrarmi solo sui risultati in pista. Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo lo scorso anno: io volevo la Ducati e la Ducati voleva me. Abbiamo avuto il tempo per lavorare al rinnovo senza pressioni della stampa. Alla fine, è stato facile firmare e tutti siamo contenti del rinnovo“.