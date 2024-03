Bagnaia 4° in Qatar, l’analisi: “fatico un po’, tutto compromesso per il mio giro in qualifica”

SportFair

Jorge Martin è il primo vincitore della stagione 2024 di MotoGP. Lo spagnolo del Team Prima Pramac ha trionfato oggi nella Sprint Race del GP del Qatar, mentre il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia, non è riuscito a far meglio del quarto posto.

Non troppo soddisfatto e condizionato dalle qualifiche, Pecco Bagnaia ha commentato così il suo primo sabato di Sprint Race della stagione.

Le parole di Pecco Bagnaia dopo la Sprint Race del GP del Qatar

“Sono sempre punti guadagnati, sicuramente le sensazioni rispetto ai test sono un po’ diverse, magari per le condizioni della pista. Fatico un po’ di più ma si è tutto compromesso per il mio giro in qualifica, quando ho sbagliato nelle ultime due curve. Partire dalla pole o dalla prima fila avrebbe cambiato tutto. Sto avendo molto chattering che proviene da dietro e dobbiamo risolverlo, ma posso dire che è stata una sprint positiva“, ha affermato ai microfoni Sky il campione del mondo di MotoGP.

“Io, Binder e Martin eravamo sullo stesso passo, era Espargaro ad andare nettamente più forte, se si fosse trovato davanti probabilmente avrebbe vinto. Io alla fine ero in difficoltà perché non potendo più sfruttare la percorrenza ho dovuto cambiare stile sulla moto. E’ la prima volta che ho questo problema, che non si era mai presentato, ma adesso abbiamo le idee un po’ più chiare sappiamo dove dobbiamo lavorare per domani, abbiamo già qualcosa in mente“, ha affermato ancora il ducatista.