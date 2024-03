MotoGP, al via la stagione 2024: gli orari del GP del Qatar e dove vederlo in tv

SportFair

L’attesa è terminata! Finalmente anche la MotoGP torna in pista e lo fa in Qatar, per il primo round della stagione 2024. Pecco Bagnaia è ancora il favorito dopo i due Mondiali consecutivi vinti con Ducati, ma l’attenzione sarà tutta anche su Marc Marquez, alla sua prima gara sulla Desmosedici del team Gresini e su Jorge Martin, l’unico a lottare col campione del mondo lo scorso anno.

La nuova stagione inizia col GP del Qatar, il primo weekend di gara dell’anno sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, con qualifiche e Gara Sprint visibili in chiaro su Tv8, la gara della domenica, invece, sarà trasmessa in chiaro in differita, alle 21.45.

Gli orari del GP del Qatar

Venerdì 8 marzo

12:00-12:35 Moto3 Prove Libere 1

12:50-13:30 Moto2 Prove Libere 1

13:45-14:30 MotoGP Prove Libere 1

16:15-16:50 Moto3 Prove 1

17:00-17:45 Moto2 Prove 1

18:00-19:00 MotoGP Prove

Sabato 9 marzo

10:30-11:00 Moto3 Prove 2

11:15-11:45 Moto2 Prove 2

12:00-12:30 MotoGP Prove Libere 2

12:40-12:55 MotoGP Q1

13:05-13:20 MotoGP Q2

14:50-15:05 Moto3 Q1

15:15-15:30 Moto3 Q2

15:45-16:00 Moto2 Q1

16:10-16:25 Moto2 Q2

17:00 MotoGP Sprint 11 giri

Domenica 10 marzo

13:40-13:50 MotoGP Warm-Up

15:00 Moto3 Gara

16:15 Moto2 Gara

18:00 MotoGP Gara