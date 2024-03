Mondiali di figura, brilla l’Italia: Guignard e Fabbri secondi dopo la rhythm dance

SportFair

Brilla l’Italia nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio di figura, appuntamento clou della stagione, in corso di svolgimento al Bell Centre di Montréal.

Merito di Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), capaci di sfoderare una prestazione favolosa nella rassegna iridata in cui difendono il titolo di vice campioni mondiali.

La coppia campione europea e nazionale della danza ha realizzato la miglior rhythm dance della stagione con un punteggio di 87.52 al termine di una prova solidissima sul fronte tecnico e superlativa dal punto di vista artistico.

Davanti a loro soltanto gli statunitensi Chock-Bates, campioni in carica e capaci di raggiungere quota 90.08 punti mentre i canadesi Gilles-Poirier occupano il terzo posto provvisorio con 86.51 punti.

Non riesce purtroppo a conquistare la qualificazione per la free dance, per soli 3 punti, la seconda coppia italiana in gara, quella formata da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (Icelab). Per loro 25° posto con 63.64 punti, a poco più di un punto dal primato personale di 64.89.

Si concluderà nella notte italiana il libero femminile in cui Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) ripartirà dal 19° posto (59.39) guadagnato nel corto.