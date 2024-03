Mondiali Figura, Conti e Macii terzi nello short program

SportFair

A Montréal, in Canada, si è aperta l’edizione 2024 dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura. L’atto inaugurale della manifestazione iridata è stato il programma corto delle coppie di artistico, nel quale l’Italia schiera due binomi, ovverosia quello formato da Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Oro) e quello composto da Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (Fiamme Oro/Fiamme Azzurre).

Conti/Macii si sono espressi in maniera egregia, completando il miglior short program della stagione. La performance, di altissimo spessore, è stata valutata 72.88, a pochi decimi dal primato personale della coppia. Gli azzurri sono al terzo posto, in piena corsa per conquistare una medaglia. Dal canto loro, Beccari/Guarise hanno pattinato in maniera solida, evitando grosse sbavature ed esprimendosi in linea con le migliori performance dell’annata corrente. Alfine, i Campioni d’Europa in carica hanno ricevuto 66.12 punti, attestandosi in ottava posizione.

Il programma libero delle coppie di artistico si svolgerà a partire dalle ore 23.10 italiane di giovedì 21. Prima di esso, si terranno il programma corto del settore femminile (dalle 22.00 europee di mercoledì 20) e il programma corto del settore maschile (il cui inizio è fissato alle 16.10 nostrane di giovedì 21). Tre gli azzurri impegnati fra l’uno e l’altro ambito: Sarina Joos (Ice Skating Bolzano), Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro).