Le azzurre del curling nella storia! Oggi la finale per il bronzo ai Mondiali

La data di sabato 23 marzo 2024 entra di diritto nella storia del curling italiano. Per la prima volta dall’istituzione dei Mondiali femminili, nati nell’ormai lontano 1979, una squadra azzurra ha saputo issarsi fra le migliori quattro del panorama globale. L’impresa è stata firmata a Sydney (provincia canadese della Nuova Scozia) dalla compagine formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e dalla riserva Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle).

Dopo aver chiuso il girone al terzo posto, le azzurre hanno affrontato la Danimarca nel primo turno della fase a eliminazione diretta. La partita è rimasta in equilibrio per sei end. Dopodiché, il quartetto tricolore è stato in grado di tirare la “spallata” decisiva fra il settimo e l’ottavo parziale, rubando la mano per due volte di fila. Alfine, le scandinave sono state piegate con il punteggio di 7-4.

Il successo ha quindi spalancato all’Italia le porte della semifinale, in cui le azzurre hanno sfidato la fortissima Svizzera. Le elvetiche, vincitrici delle ultime quattro edizioni dei Mondiali, erano peraltro una delle due squadre capaci di superare Stefania Costantini e compagne nel corso del Round Robin (i due team si erano già scontrati venerdì, giorno in cui le rossocrociate si erano imposte 6-2).

La rivincita è cominciata nel segno dell’assoluta parità. Dopo una mano nulla, si è pedissequamente seguita la regola del martello, poiché entrambe le formazioni hanno marcato un punto a testa nei successivi quattro end. A seguire, anche il sesto parziale è andato in bianco. La Svizzera ha però allungato nel settimo end, mettendo a referto due stone, obbligando poi la squadra tricolore ad annullare l’ottava mano e ad accontentarsi di un punto nella nona. Alfine, le elvetiche hanno imposto nuovamente la loro legge, primeggiando 6-3 dopo aver marcato due volte nell’end conclusivo.

Domenica, a partire dalle ore 15.00 europee, verrà conferita la medaglia di bronzo. L’Italia, già conscia di aver conseguito il miglior risultato di sempre, si giocherà il terzo gradino del podio contro la Corea del Sud, capitanata dalla skip Gim Eun-Ji. Nel Round Robin, le due squadre si erano affrontate nella giornata di mercoledì 20 con vittoria delle azzurre per 10-9.