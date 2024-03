Mondiali Curling 2024: i convocati dell’Italia e le avversarie

SportFair

Dopo lo storico quarto posto dell’Italia femminile di curling ai Mondiali in Canada, prende il via sabato 30 marzo i Mondiali di Curling 2024 con la Nazionale tricolore attesa protagonista. Teatro dei Campionati mondiali sarà la IWC Arena di Schaffhausen, in Svizzera, per una competizione che proseguirà fino al 7 aprile: una sede inedita per questa manifestazione nata nel 1959 e che, come da tradizione, riunirà le 13 migliori nazioni della scena internazionale.

Queste le squadre presenti: Canada, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

Le squadre si sfideranno una fase di round robin con le prime due classificate che accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che mette in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.

L’Italia, alla decima apparizione con Retornaz skip, proverà a migliorare il quarto posto della scorsa edizione dopo un’attuale stagione che ha visto la squadra tricolore primeggiare per lunghi tratti al vertice del ranking internazionale.

Le avversarie più temibili restano, come da tradizione, Canada, Svezia, Scozia e Svizzera, ossia le tre nazioni sul podio 2023 oltre alla rappresentativa guidata da Niklas Edin.

I convocati dell’Italia per i Mondiali di Curling

Questi invece gli azzurri convocati dallo staff tecnico azzurro composto dal d.t. Claudio Pescia e dall’allenatore Ryan Fry: Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Joel Retornaz (Fiamme Oro) con Francesco De Zanna (C.C. Dolomiti) nel ruolo di alternate.

Le parole del d.t. Claudio Pescia

“La squadra ha lavorato intensivamente sul ghiaccio e in palestra in queste ultime settimane per farsi trovare pronta a questo importante appuntamento e nel raduno pre mondiale di Badenho visto i ragazzi in forma e motivati – spiega il d.t. azzurro Claudio Pescia -. Andremo a Schaffhausen con l’obiettivo di ottenere un gran risultato senza accontentarci di centrare solo l’accesso alle semifinali. Dopo il bronzo del 2022 ed il 4° posto del 2023 puntiamo all’oro per confermare le ottime prestazioni ottime di questa stagione. Siamo consapevoli della presenza di Campioni del Mondo come la Scozia o campioni olimpici come Svezia e Canada ma crediamo di non essere da meno“.