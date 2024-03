Alla Milano-Sanremo si dormono “Sonny tranquilli”: Colbrelli mette in fuga i ladri di bici

SportFair

La vigilia della Milano-Sanremo 2024 è stata piuttosto agitata in casa Bahrain Victorious. Nella notte di ieri, l’albero di Casarile che ospitava la squadra, è stato messo nel mirino dei ladri. Alcuni malviventi, infatti, hanno tentato di impossessarsi delle biciclette della squadra emiratina. Ma il colpo non è andato, fortunatamente, a buon fine.

Il merito è di Sonny Colbrelli, ex ciclista che oggi vive la prima Classica Monumento a bordo di un’ammiraglia: Colbrelli non solo ha scoperto i ladri, ma li ha anche inseguiti, come si legge su “La Gazzetta dello Sport”, approfittando di un passaggio di una macchina che era in zona. I malviventi si sono dati alla fuga a mani vuote. Colbrelli e Pellizzotti hanno deciso di portare le bici nelle proprie camere d’albergo per tenerle con loro e dormire sonni tranquilli.