Milano-Sanremo 2024: percorso, altimetria, favoriti e diretta tv

SportFair

Al via quest’oggi la Milano-Sanremo 2024 presented by Crédit Agricole, la prima delle cinque Classiche Monumento, che partirà da Pavia prima di concludersi dopo 288 km sul traguardo di Via Roma. L’edizione numero 115 è ricca di grandi nomi a cominciare dal vincitore dell’edizione 2023, il Campione del Mondo Mathieu Van der Poel che darà il via alla sua stagione su strada dopo aver vinto a febbraio il titolo iridato di ciclocross. Vediamo i dettagli della corsa.

Il percorso della Milano-Sanremo 2024

La Milano-Sanremo 2024 parte da Pavia e dopo aver percorso circa 44 km di strade pianeggianti a cavallo del Ticino rientra nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

I favoriti della Milano-Sanremo 2024

Come detto, Mathieu van der Poel, campione in carica, è anche uno dei principali favoriti per la vittoria finale. Ma i contendenti al titolo non mancano. I principali sfidanti saranno Tadej Pogacar, vincitore della Strade Bianche, e Filippo Ganna, secondo classificato nell’edizione 2023. Oltre a Van der Poel, al via ci saranno sei corridori capaci di imporsi nella Classicissima: Alexander Kristoff (2014), Arnaud Démare (2016), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022).

Diretta tv Milano-Sanremo 2024

La 115ª edizione della Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole potrà contare su una diffusione televisiva globale. In Italia, la prova maschile sarà seguita da Rai, con diretta integrale su Rai Play dalle 09:50 e collegamenti su Rai Sport HD all’interno delle dirette di Sci Alpino. Le fasi salienti saranno trasmesse su Rai 2 a partire dalle 14.

Copertura capillare, e in diretta integrale, sulle piattaforme Warner Bros, sia su quelle lineari – Eurosport – sia su quelle on-demand – Discovery + e app di Eurosport. Guardando in dettaglio la copertura nei paesi europei, la Classicissima sarà trasmessa in diretta in Belgio da RTBF e VTM e in Svizzera su SRG mentre il canale fiammingo VRT e il canale olandese NOS copriranno la corsa con diversi servizi.

Al di là dei confini europei, Eurosport trasmetterà la corsa anche nelle aree Asia e Pacific. Trasmissione live su JSports in Giappone mentre in America Latina si potrà seguire la Classicissima su DirecTV. Diretta tv prevista anche in Nord America su FloSports e MAX USA.