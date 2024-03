Milano omaggia Davide Astori: nasce lo “Spazio Fontanelli” | INFO

SportFair

Milano omaggia Davide Astori, indimenticato campione che, fra le tante, ha vestito anche la maglia del Milan. Nasce “Spazio Fontanelli“, un campo multisport riqualificato nella periferia Nord della città, dedicato alla memoria di Davide Astori, calciatore scomparso nel 2018, molto attento alle tematiche del sociale e dell’infanzia.

Una parete del campetto è interamente coperta da una citazione del giocatore: “ogni bambino ha diritto di giocare la sua partita“. Lo spazio nasce dalla collaborazione tra Fondazione Milan, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Milano, Sport e Salute, FIGC, Associazione Davide Astori e Fondazione Aquilone. L’inaugurazione del campo si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, della viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del vicepresidente onorario di AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan, Franco Baresi, e di Bruno Astori, segretario dell’Associazione Davide Astori e fratello del campione della Fiorentina.

“La forza di Davide è stata quella di vivere lo sport nel professionismo con la semplicità che ha avuto da ragazzino. I bambini, per lui, erano la cosa più importante da sostenere“, ha commentato Bruno Astori. “Sono orgoglioso che questo campo sia intitolato a Davide“, ha sottolineato Franco Baresi. “Io l’ho conosciuto, l’ho allenato quando era al Milan. È stato un ragazzo straordinario capace di trasmettere valori ed è stato anche un’ispirazione per tanti giovani che si sono avvicinati al calcio“. Secondo il sindaco Sala “avere questo campo è molto importante per un quartiere così popolato, con tanti bambini per cui lo sport sarà anche un momento di crescita personale“.