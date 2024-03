Michela Moioli torna al successo: splendida vittoria a Sierra Nevada

SportFair

Michela Moioli torna al successo nel secondo SBX di Sierra Nevada, Spagna: si tratta del diciottesimo successo individuale in carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca, campionessa olimpica nel 2018, che mancava dal gradino più alto del podio di una prova individuale dal gennaio 2022. Sale invece a 20 il bottino complessivo considerando anche le prove a squadre.

In finale Moioli ha saputo sfruttare al meglio il contatto che in vista del traguardo ha coinvolto la francese Trespeuch e la britannica Bankes, per prendersi il primo successo stagionale davanti all’austrialiana Josie Baff, con l’inglese che ha poi saputo tagliare comunque il traguardo per completare il podio.

“Ho fatto una prova molto buona – sono state le parole di Moioli – ho lottato fino alla fine e credevo di essere finita terza, ma va bene così. E’ stata dura tornare sul gradino più alto del podio ma sono contenta di esserci riuscita e sono contenta di come mi sono espressa oggi”.

In questo inverno Moioli aveva saputo imporsi nella prova mista a squadre di Cervinia in coppia con Omar Visintin e chiudere al secondo posto la prova di Les Deux Alpes.

Si era invece chiusa negli ottavi la gara di Sofia Groblechner (19/a), Caterina Carpano (20/a) e Sofia Belingheri (23/a).

Il successo spagnolo permette a Moioli di salire al secondo posto della classifica generale dopo sette delle dodici prove in calendario con 404 punti per inserirsi alle spalle di Trespeuch (490) e davanti a Baff (333).

Vittoria del francese Merlin Surget invece nella prova maschile davanti al canadese Eliot Grondin e all’austriaco Jakob Dusek: Lorenzo Sommariva ha saputo approdare ai quarti di finale per poi arrendersi e chiudere la prova al decimo posto; out negli ottavi invece Tommaso Leoni (19/o) mentre tutti gli altri azzurri non sono riusciti a superare le batterie.

Grondin rafforza ancor più il proprio primato in classifica generale con 620 punti davanti all’austriaco Alessandro Hämmerle (319) e all’australiano Bolton (292); Visintin è quinto a quota 229.