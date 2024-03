Jannik Sinner, il cuore di un campione: si allena sulla sedia a rotelle con una leggenda | VIDEO

SportFair

Dopo la vittoria su Tallon Griekspoor di domenica sera a Miami, Jannik Sinner ha osservato un giorno di riposo davvero particolare. Il tennista altoatesino è sceso ugualmente sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium per allenarsi, ma lo ha fatto su una sedia a rotelle insieme alla leggenda paralimpica Alfie Hewett.

Sinner ha diviso il campo con il tennista diventato numero 1 al mondo nel wheelchair in singolare a soli 20 anni, capace di vincere 8 Slam in singolare e 19 in doppio, oltre a 3 medaglie d’argento alle Paralimpiadi. Il tennista italiano ha ascoltato i suoi consigli del britannico toccando con mano differenze e difficoltà del tennis in carrozzina. Un bel modo di migliorare come giocatore e come persona.