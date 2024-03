Miami Open, Zverev in semifinale! Marozsan ko in 2 set

SportFair

E’ Alexander Zverev il terzo semifinalista del Miami Open. Il tennista tedesco raggiunge la 17ª semifinale in carriera in un Masters 1000, la seconda a Miami dopo quella giocata nel 2018. Con un break nell’ultimo game del primo set e un altro nel game conclusivo del secondo, ha sconfitto 6-4, 7-5 Fabian Marozsan, staccando il pass per le semifinali.

Marozsan, vera sorpresa del torneo che ha eliminato Holher Rune e Alex de Minaur, sarà comunque il quarto ungherese in Top 50 da lunedì: secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP sarà numero 38 del mondo. Domani Zverev affronterà il vincitore dell’ultimo quarto di finale, in programma nelle prossime ore, fra Alcaraz e Dimitrov.