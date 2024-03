Miami Open: Vavassori ad un passo dal tabellone, eliminato Nardi

SportFair

Sono in corso le qualificazioni del Miami Open, secondo Masters 1000 maschile della stagione. A pochi giorni da Indian Wells, dove ha trionfato un eccezionale Alcaraz, i tennisti sono in campo, ma al momento per le qualificazioni, che regalano i pass per il tabellone principale.

Una vittoria ed una sconfitta rappresentano il bilancio per il tennis tricolore nel primo turno delle qualificazioni. Vince Andrea Vavassori, n.148 del ranking, che nella notte italiana batte per 4-6 7-6(2) 7-6(5), dopo oltre due ore e mezza di lotta, il croato Duje Ajdukovic, n.117 ATP e 23esima testa di serie, recuperando da 1-4 nel set decisivo. Oggi il piemontese si giocherà un posto nel main draw con il monegasco Valenti Vacherot, n.146 ATP, mai affrontato in carriera.

Subito fuori, invece, Luca Nardi, entrato in Top 100 proprio questa settimana per la prima volta in carriera dopo l’exploit di Indian Wells dove, ripescato come lucky loser direttamente al secondo turno, ha sconfitto il numero uno del mondo Novak Djokovic raggiungendo il terzo turno: il 20enne pesarese, n.96 ATP, ha ceduto per 6-4 6-2, in un’ora e dieci minuti di partita, al 18enne ceco Jakub Mensik, n.70 ATP questa settimana (“best” anche per lui) e quarta testa di serie del seeding cadetto.