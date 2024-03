Miami Open, troppo Alcaraz: Musetti fuori in 2 set

SportFair

Disco rosso agli ottavi di finale del Miami Open per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, attuale numero 24 della classifica maschile, si è arreso all’ostacolo rappresentato da Carlos Alcaraz, candidato numero 1 alla vittoria finale del torneo insieme a Jannik Sinner. Lo spagnolo, numero 2 al mondo ma prima testa di serie del seeding del torneo vista l’assenza di Novak Djokovic, si è imposto in 1 ora e 27 minuti di gioco distribuiti su due set conclusi 6-3 / 6-3.

Early break al primo game per Alcaraz che ha tenuto i successivi turni di battuta rischiando un secondo break sul 4-3 in cui Musetti ha difeso bene due palle break. Il tennista italiano non ha potuto nulla, invece, sul secondo dei due set point a disposizione dello spagnolo per il 6-3 finale.

Nel secondo set due palle break fallite da Musetti nel terzo game, possibile turning point della sfida. Alcaraz passa in vantaggio 4-2 con un break, subisce il controbreak ma strappa anche il servizio successivo a Musetti per il 5-3 che apre la strada al 6-3 finale arrivato al primo match point utile.