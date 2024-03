“Partita dura”, l’analisi di Sinner e chi sfiderà agli ottavi al Miami Open

SportFair

Jannik Sinner è agli ottavi di finale al Miami Open. Il tennista altoatesino ha trionfato in rimonta contro Griekspoor, dopo un match difficile e tosto, interrotto per pioggia.

Il commento di Sinner

“La partita è stata molto dura, sono contento del risultato. Ero in una posizione difficile, non facile da tirarmi fuori. Sono stato forte mentalmente, soprattutto nel secondo set quando ho avuto il set point sul 5-4. Oggi è stata una bella giornata, adesso vedremo quali difficoltà ci saranno negli ottavi. Cercherò di alzare il livello“, ha dichiarato Sinner dopo il match.

L’avversario di Sinner agli ottavi di finale

Sarà Christopher O’Connell l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, n.3 della classifica mondiale e 2 del tabellone, agli ottavi di finale del “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista australiano, 66esimo nel ranking mondiale, ha piegato al terzo turno la wild card statunitense Martin Damm per 7-6(5) 7-6(5).

“Lo conosco, mi ha battuto tre anni fa ad Atlanta, è un giocatore pericoloso, serve bene e sa muoversi molto bene su questi campi. Come sempre dovrò fare attenzione al mio Tennis e alla mia intensità di gioco. Di certo sarà un match difficile, non si arriva negli ottavi di finale di questo torneo per caso”, ha aggiunto Sinner su O’Connell.